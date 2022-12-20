В сети распространяется видео последствий возможного удара по колонне техники на перешейке Чонгар, через который идет дорога в Крым со стороны Херсонской области.

У оккупантов началась паника, что в Крым начали доставать украинские Вооруженные силы.

«…Уже достают до перешейка! Больше я сюда не поеду!», - говорит один из авторов видео, водитель фуры.

Отметим, если информация подтвердится, это будет значить, что Украина берет под огневой контроль сухопутную дорогу в Крым через оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, которая является альтернативой поврежденному Крымскому мосту.

В свою очередь законный мэр Мелитополя Иван Федоров, комментируя взрывы, отметил, что «загадочные ситуации происходят в последнее время там, где оккупанты думали, что они в безопасности».

«Сегодня ночью на Крымском перешейке у Чонгара колонна орков попала под обстрел. Странные взрывы постоянно раздаются на самом полуострове. Скрываясь в Крыму, рашисты надеются, что до них не достанут наши силы обороны или их спасут их «надежные» ПВО. Однако факты говорят о другом. Чем ближе мы подступаем к врагу, тем меньше шансов у оккупантов убежать. Тем более и Крымский мост ненадежно держится», - отметил Федоров.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что освобождение этого города сократит дистанцию между силами ВСУ и врагом настолько, что группировки «второй армии мира» в Крыму будут как на ладони.

Федоров также высказал уверенность, что есть сегодня под прицелом тоненький перешеек, то уже скоро под контролем ВСУ окажется весь полуостров.

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