Украинцам рассказали, в какие дни нужно ставить новогоднюю елку, чтобы было благополучие.

Выяснилось, что не все даты считаются удачными, сообщает "Обозреватель".

21 декабря (День зимнего солнцестояния)

В самый короткий день года можно поставить елку. Раньше именно в зимнее солнцестояние начинался новый год и новый жизненный цикл. Елки символизировали непрерывность природного цикла.

24 декабря

По католической традиции, елку начинают украшать за несколько часов до праздничной трапезы на Сочельник. Каждый член семью должен повесить на веточку дерева по украшению, чтобы она символизировала семейное родство.

31 декабря

Перед празднованием светского Нового года все желающие по традиции могут украсить елку. После этой даты ставить новогоднее поздно.

Неудачные дни для украшения новогодней елки

Плохая дата для установки праздничного дерева – 22 ноября. Сообщается, этот день зима вступает в свои права, и он энергетически "темный".

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Митрополит Луцкий и Волынский Михаил заявил, что этот праздник имеет важную цель.

"Этот день – несмотря на календарные стили – раскрывает содержание рождения Иисуса Христа, так что для христиан это одно из главных торжеств. Его нужно проводить, отгоняя грустное настроение, скорбь, боль, отчаяние, депрессию, вызванные войной. Но это исчезновение, конечно, должно быть более скромным в его внешних, материальных проявлениях", - отметил Митрополит.

Дома и храмы можно украсить игрушками, которые остались с прошлого года.

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