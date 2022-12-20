Об этом сообщил вечером в понедельник, 19 декабря, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Ко Дню святого Николая случаются чудеса. Вот сегодня такое чудо случилось и у 16-летнего Сергея, который спустя почти 8 месяцев вернулся в Украину после того, как его вывезли в Российскую Федерацию», – сообщил он.

Лубинец рассказал, что парень жил возле Мариуполя, незадолго до войны потерял родителей, однако у него есть сестра, а еще и неравнодушные соотечественники, которые готовы ему помогать.

После захвата россиянами родного населенного пункта его, как и многих других детей, вывезли в Донецк, а позже в Россию.

Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова на камеру пропагандистских СМИ "решила судьбу" Сергея и других вывезенных украинских детей путем усыновления в российскую семью.

С новой «семьей» Сергей не разговаривал.

Помощь мальчик нашел в интернете. Сергей направил в одном из чат-ботов сообщение, что хочет вернуться в Украину и получил ответ, что ему в этом помогут.

«Вчера его встретили на границе с Украиной и он счастлив, что, наконец, дома», – добавил Лубинец.

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