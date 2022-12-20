Предатель после захвата россиянами Херсона добровольно пошел на сотрудничество с агрессором.

Как сообщает СБУ, установлено, что предатель после оккупации Херсона добровольно пошел на сотрудничество с российскими "властями" и согласился возглавить созданное оккупантами государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области.

Сообщается, что сейчас коллаборант выполняет указания кремля по налаживанию бесперебойного водоснабжения в военные базы рф на территории Крыма.

Для этого коллаборант подписал поручение о незаконном присоединении к составу оккупационного органа подразделений Северо-Крымского канала.



С помощью этой гидротехнической артерии он пытается обеспечить подачу днепровской воды в места временной дислокации оккупационных группировок в захваченной части юга Украины.

В настоящее время злоумышленник находится на временно оккупированной территории Херсонской области, ему объявлено о подозрении.



Ранее сообщалось, что жительница Одесской области собирала деньги для российских войск в Украине.

Предательница организовала сбор денег на нужды группировок РФ, воюющих против ВСУ на южном и восточном фронтах.

Для сбора средств женщина размещала сообщения о сборах в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Она призвала поддержать захватчиков и помочь им в материально-техническом обеспечении.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в рамках проведения контрдиверсионных мероприятий.

Напомним, у депутата российской Госдумы нашли 11 квартир в Киеве: "в ходе обысков были обнаружены...".

Также сообщалось, приказывал уничтожить украинскую символику и перейти на стандарты РФ: "директора" школы задержали на Харьковщине.

Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.