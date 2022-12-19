В Хмельницком елку установили на обломке вражеской ракеты, которую привезли из Харьковской области.

Главную елку города Хмельницкий украсили флагами Украины, ее установили на российской ракете С-300, которая пронизывает дерево, символизируя войну России против Украины, сообщает vsim.ua.

"Эта елка – своеобразный символ нашей внутренней силы, единства и несокрушимости", - говорится в собщении.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором показали новогоднюю елку, установленную на центральном вокзале Киева. В этом году она будет необычной.

На видео можно увидеть, что новогоднюю елку уже поставили и начинают украшать. На нее повесили несколько гирлянд, а рядом лежит еще много таких же.

Затем на видео виден мужчина, который крутит педали велотренажера проверяя, как работает система питания. На самом деле это машина, к которой и подключили эти гирлянды.

Когда люди будут крутить педали, энергия движения будет трансформироваться в электроэнергию и питать освещение новогодней елки.

Напомним, в Киеве установили главную елку страны, кадры: засияла желто-синими огнями.

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