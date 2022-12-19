Главную елку города Хмельницкий украсили флагами Украины, ее установили на российской ракете С-300, которая пронизывает дерево, символизируя войну России против Украины, сообщает vsim.ua.
"Эта елка – своеобразный символ нашей внутренней силы, единства и несокрушимости", - говорится в собщении.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором показали новогоднюю елку, установленную на центральном вокзале Киева. В этом году она будет необычной.
На видео можно увидеть, что новогоднюю елку уже поставили и начинают украшать. На нее повесили несколько гирлянд, а рядом лежит еще много таких же.
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Затем на видео виден мужчина, который крутит педали велотренажера проверяя, как работает система питания. На самом деле это машина, к которой и подключили эти гирлянды.
Когда люди будут крутить педали, энергия движения будет трансформироваться в электроэнергию и питать освещение новогодней елки.
Напомним, в Киеве установили главную елку страны, кадры: засияла желто-синими огнями.
Кроме того, Politeka.net писала, что делать украинцам, если света нет 6-7 часов.
Politeka.net также писала, что ситуация с электроэнергией резко изменится: появились обнадеживающие новости.