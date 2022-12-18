В Николаевской области произошла трагедия, в результате которой погибли 5 человек, из них двое детей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

18 декабря около 14:00 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что в селе Конецполь Первомайского района Николаевской области произошла чрезвычайная ситуация: с автомобильного моста в реку Кодыма упал легковой автомобиль Mitsubishi Sigma.

В результате трагедии погибли 5 человек, среди которых 2 ребенка (2015 и 2017 г.р.).

Спасатели 23 государственной пожарно-спасательной части провели работы по деблокированию тел погибших, использовав гидравлическое аварийно-спасательное оборудование.

С помощью тяжелой техники (крана) автомобиль изъяли из водоема на берег.

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