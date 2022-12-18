Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
18 декабря около 14:00 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что в селе Конецполь Первомайского района Николаевской области произошла чрезвычайная ситуация: с автомобильного моста в реку Кодыма упал легковой автомобиль Mitsubishi Sigma.
В результате трагедии погибли 5 человек, среди которых 2 ребенка (2015 и 2017 г.р.).
Спасатели 23 государственной пожарно-спасательной части провели работы по деблокированию тел погибших, использовав гидравлическое аварийно-спасательное оборудование.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Jerry Heil в слезах обратилась к украинцам после поражения в Нацотборе на Евровидение-2023: "Но у Творчих..."
Названо имя победителя Нацотбора на Евровидение-2023: кто представит Украину в Ливерпуле
В начале раздался взрыв: пожар разгорелся на 400 кв. метров, слетелись десятки спасателей
"Смотрите за своими дочерями": Никитюк разозлило замечания по поводу ее внешности
С помощью тяжелой техники (крана) автомобиль изъяли из водоема на берег.
Напомним, столкнулись автобус с людьми, бус и легковушка: масштабное ДТП произошло на Волыни, кадры
Также несчастный случай всколыхнул Львовщину, кадры с места: Переехали дважды.
Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.