В субботу, 17 декабря, около 21.00 полицейский за рулем сбил 23-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщили в пресс-службе Нaцполиции.

В результате аварии пострадала получившая телесные повреждения в виде убоя мягких тканей .

"По указанному факту полицией Виннитчины назначено проведение служебного расследования. О указанном событии уведомлено Государственное бюро расследований", – говорится в сообщении полиции.

Напомним, 14 декабря, в четверг, в Шевченковском районе Киева, где сегодня раздавались взрывы от российской атаки беспилотниками, произошло ДТП с участием пожарного автомобиля и пешеходов.

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Также в Польше произошла масштабная авария - виновниками столкновения стали нетрезвые украинцы.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.