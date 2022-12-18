В субботу, 17 декабря, около 21.00 полицейский за рулем сбил 23-летнюю девушку, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
Об этом сообщили в пресс-службе Нaцполиции.
В результате аварии пострадала получившая телесные повреждения в виде убоя мягких тканей .
"По указанному факту полицией Виннитчины назначено проведение служебного расследования. О указанном событии уведомлено Государственное бюро расследований", – говорится в сообщении полиции.
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Напомним, 14 декабря, в четверг, в Шевченковском районе Киева, где сегодня раздавались взрывы от российской атаки беспилотниками, произошло ДТП с участием пожарного автомобиля и пешеходов.
Напомним также, столкнулись автобус с людьми, бус и легковушка: масштабное ДТП произошло на Волыни, кадры
Также в Польше произошла масштабная авария - виновниками столкновения стали нетрезвые украинцы.
Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.