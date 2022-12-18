В Ровенском районе в результате ДТП погиб ребенок. В полицию поступило сообщение медиков, что в селе Колоденко автомобиль сбил ребенка.
Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской полиции.
Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что на улице Свободы водитель автомобиля Fiat Doblo, 39-летний житель города Ровно, наехал на 11-летнего мальчика. От полученных травм малолетний погиб на месте происшествия.
Водитель и свидетели происшествия объяснили, что компания детей двигалась по краю проезжей части. В это время один из них скользя, выехал на дорогу, где попал под колеса автомобиля.
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