В Ровенском районе в результате ДТП погиб ребенок. В полицию поступило сообщение медиков, что в селе Колоденко автомобиль сбил ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской полиции.

Полицейские на месте происшествия предварительно установили, что на улице Свободы водитель автомобиля Fiat Doblo, 39-летний житель города Ровно, наехал на 11-летнего мальчика. От полученных травм малолетний погиб на месте происшествия.

Водитель и свидетели происшествия объяснили, что компания детей двигалась по краю проезжей части. В это время один из них скользя, выехал на дорогу, где попал под колеса автомобиля.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего по части 2 статьи 286 УК Украины.

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