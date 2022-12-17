Преступление произошло 15 декабря в одной из квартир на территории Покровского района.
Так, полицейские установили, что в тот день родственники поконфликтовали.
Во время ссоры внук зарезал бабушку, нанеся ей около 11 ножевых ранений. Для того, чтобы скрыть следы преступления, нападавший совершил пожар в квартире.
Парень убил свою 82-летнюю бабушку ножом, а после поджег ее дом, сообщили в пресс-службе ГУНП области.
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Молодого человека задержали. За преднамеренное убийство ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Ранее в Луцком районе Волынской области рейсовый автобус с пассажирами застрял в снежном заносе.
В салоне автобуса находились одиннадцать пассажиров и водитель.
На момент приезда спасателей в автобусе оставались двое пожилых пассажиров с водителем. Их доставили домой пожарным автомобилем.
«На момент прибытия спасателей в автобусе находился водитель и двое пассажиров пожилого возраста, остальные добрались до дома самостоятельно. Этих двух пожилых людей спасатели доставили пожарным автомобилем в село», – говорится в сообщении.
Напомним, столкнулись автобус с людьми, бус и легковушка: масштабное ДТП произошло на Волыни, кадры
Также в Польше произошла масштабная авария - виновниками столкновения стали нетрезвые украинцы.
Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.