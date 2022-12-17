В Кривом Роге задержали 18-летнего преступника, который расправился с собственной бабушкой и поджег квартиру.

Преступление произошло 15 декабря в одной из квартир на территории Покровского района.

Так, полицейские установили, что в тот день родственники поконфликтовали.

Во время ссоры внук зарезал бабушку, нанеся ей около 11 ножевых ранений. Для того, чтобы скрыть следы преступления, нападавший совершил пожар в квартире.

Парень убил свою 82-летнюю бабушку ножом, а после поджег ее дом, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Молодого человека задержали. За преднамеренное убийство ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее в Луцком районе Волынской области рейсовый автобус с пассажирами застрял в снежном заносе.

В салоне автобуса находились одиннадцать пассажиров и водитель.

На момент приезда спасателей в автобусе оставались двое пожилых пассажиров с водителем. Их доставили домой пожарным автомобилем.

«На момент прибытия спасателей в автобусе находился водитель и двое пассажиров пожилого возраста, остальные добрались до дома самостоятельно. Этих двух пожилых людей спасатели доставили пожарным автомобилем в село», – говорится в сообщении.

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