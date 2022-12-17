Так, в Ровно от отравления угарным газом спасли молодую семью. К спасателям поступило сообщение о сильном задымлении в двухэтажном коттеджном доме.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Ровенской области.
На месте сотрудники ГСЧС увидели на балконе людей - с помощью трехколенной лестницы пожарные оперативно помогли спуститься целой семье (двое взрослых 1992 и 1993 годов рождения и двое детей 2020 и 2022 годов рождения).
Выяснилось, что в результате короткого замыкания в электрощитовой произошло задымление.
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Семья самостоятельно выйти из дома не смогла и спасаясь от угарного газа, взрослые взяв детей вышли на балкон.
Впоследствии в Ровенскую областную детскую больницу был госпитализирован ребенок 2022 года рождения с диагнозом - отравление угарным газом.
Напомним, массовое отравление угарным газом произошло под Тернополем, медики делают все возможное: детали несчастья.
Также несчастный случай всколыхнул Львовщину, кадры с места: Переехали дважды.
Кроме того, Politeka.net писала, трагедия случилась в съемной квартире под Днепропетровском.