Так, прокуроры в суде доказали, что пророссийские настроенные граждане Николаевской области на своих страницах в запрещенной социальной сети «Одноклассники» распространяли сообщения, в которых оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украин.
Во время проведения санкционированного обыска у жителя Вознесенского района обнаружена и изъята тротиловая шашка весом 200 грамм.
Ему предъявлено обвинение еще и по факту незаконного хранения взрывчатых веществ без установленного разрешения.
В ходе судебного разбирательства осужденные признали свою вину и искренне покаялись.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Вор украл несколько генераторов в течение дня, кадры: какое наказание ему грозит
ЕС утвердил девятый пакет санкций против России: какие ограничения добавились
"Надеюсь, что Украина исчезнет с карты": топ-судья в Норвегии обвинил жену-украинку, что она его травила
"Я сама буду решать": Никитюк разнесла своих завистников и критиков
Им назначены наказания: мужчине - 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года, женщине - 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.
Напомним, у депутата российской Госдумы нашли 11 квартир в Киеве: "в ходе обысков были обнаружены...".
Также сообщалось, СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП: что нашли во время обысков.
Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.