69-летняя женщина и 49-летний мужчина признаны виновными в распространении материалов, в которых содержится оправдание российской военной агрессии.

Так, прокуроры в суде доказали, что пророссийские настроенные граждане Николаевской области на своих страницах в запрещенной социальной сети «Одноклассники» распространяли сообщения, в которых оправдывали вооруженную агрессию РФ против Украин.

Во время проведения санкционированного обыска у жителя Вознесенского района обнаружена и изъята тротиловая шашка весом 200 грамм.

Ему предъявлено обвинение еще и по факту незаконного хранения взрывчатых веществ без установленного разрешения.

В ходе судебного разбирательства осужденные признали свою вину и искренне покаялись.

Им назначены наказания: мужчине - 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года, женщине - 3 года лишения свободы с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

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