Как сообщает телеграм-канал "ЧП Севастополь", машины в пробке не двигались.
"Со стороны Керчи перед Крымским мостом образовалась огромная пробка (на выезд из Крыма). Очередь не движется вообще", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация о взрывах во временно оккупированном Крыму. Сообщалось о взрывах в Симферополе и Бахчисарае.
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Ранее сообщалось, что временно оккупированный полуостров станет природным котлом для русской армии. Всем войскам, которые туда заходили, не удавалось нормально покинуть Крым.
Об этом сообщил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
По словам Ягуна, более-менее нормально вывести свои войска смогли лишь германская и румынская армии. Возможно, у них была хорошо отлажена логистика. Несмотря на все потери, они достойно вышли из Крыма в 1944 году. Ягун отмечает, что Крым – это действительно котел, отойти и спастись захватчикам будет очень сложно.
Напомним, Залужный также высказался о новой большой волне мобилизации и в чем сейчас нуждается ВСУ.
Также сообщалось, что Залужный раскрыл план нового наступления оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.