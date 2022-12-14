Взрывы прогремели в Шевченковском районе столицы, пишет Politeka.net

«По прибытию было установлено, что в результате падения обломков вражеского дрона, произошло повреждение крыши и оконных блоков 2-х этажного административного здания без последующего горения», - рассказали спасатели.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Также в Сети появились кадры с места атаки.

Так, на них можно увидеть, что в крыше дома зияет огромная дыра, а вокруг много "скорых" и спасателей.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская ПВО сбила 13 из 13 дронов, атаковавших утром нашу страну.

Также появились кадры с обломками "шахедов" в Киевской области.

Тем временем о взрывах сообщили жители Запорожья. По предварительным данным, работает ПВО.

Также сообщалось, какие населенные пункты ВСУ могут освободить уже совсем скоро.

Кроме того, Politeka.net писала, действительно ли россия получила новую партию дронов-камикадзе.