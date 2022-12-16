В торгово-развлекательном комплексе в центре Берлина лопнул 14-метровый цилиндрический аквариум.

В которомнем находилось около 1,5 тысяч экзотических рыб, об этом 16 декабря пишет Reuters.

В берлинской полиции сообщили, что в результате инцидента два человека были ранены осколками, их госпитализировали.

Местные власти пока не озвучили предварительные причины произошедшего.

«Это не маленькая трещина, из которой вытекает вода, весь аквариум внезапно лопнул», — рассказал очевидец.

К месту ЧП прибыли около 100 представителей экстренных служб. Для эвакуации постояльцев отеля направили несколько автобусов.

"Die Zeit" пишет, что с большой вероятностью все рыбы, находившиеся в аквариуме, погибли.

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