В которомнем находилось около 1,5 тысяч экзотических рыб, об этом 16 декабря пишет Reuters.
В берлинской полиции сообщили, что в результате инцидента два человека были ранены осколками, их госпитализировали.
Местные власти пока не озвучили предварительные причины произошедшего.
«Это не маленькая трещина, из которой вытекает вода, весь аквариум внезапно лопнул», — рассказал очевидец.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Отнеситесь с пониманием: где вводятся аварийные отключения света после новой атаки
Депутат ОПЗЖ "передал" заводы россиянам и обязал предпринимателей платить в бюджет рф: подробности дела
У ВСУ новые успехи, появились подробности: "Продвинулись в районе..."
Болезнь Кравец из "Квартал 95" начала прогресировать, актриса сделала признание: "Я не могу справиться..."
К месту ЧП прибыли около 100 представителей экстренных служб. Для эвакуации постояльцев отеля направили несколько автобусов.
"Die Zeit" пишет, что с большой вероятностью все рыбы, находившиеся в аквариуме, погибли.
Напомним, Украина пережила новую массированную ракетную атаку со стороны россии.
Также сообщалось, что топ-судья в Норвегии обвинил жену-украинку, что она его травила.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.