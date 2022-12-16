Судья Верховного суда Норвегии обвиняет свою жену-украинку Наталью в том, что она его отравила.

Об этом сообщает издание Dagbladet. 67-летний мужчина является судьей Верховного суда с самым большим стажем работы и заместителем председателя суда.

По его словам, в октябре этого года он был госпитализирован в отделение неотложной помощи из-за плохого самочувствия.

Анализы показали следы сильнодействующего препарата. Судья уверяет, что не употребляет лекарств с 2001 года. В итоге он нашел для себя единственное объяснение: вещество было подсыпано.

По его мнению, это могла сделать его жена - 41-летняя Наталья, которая руководствовалась финансовыми мотивами. Женщина, с которой он познакомился в 2018-м году на сайте знакомств, после озвученных им обвинений якобы не выходит на связь.

Однако после начавшегося скандала женщина пообщалась с журналистами, категорически опровергнув все обвинения и заверив, что у ее мужа есть свои мотивы для подобных обвинений.

Отмечается, что 67-летний судья отправлял своей супруге грубые сообщения. В них, в частности, он обвинял ее в попытках его убить и высказывал поддержку россии в войне против Украины.

Так, один из самых влиятельных юристов Норвергии писал своей жене-украинке: «Я думаю, что Путин на правильном пути. Ранее его целью была денацификация Украины. Теперь он говорит, что цель — десатанизировать Украину. В этом вопросе он прав, но ему предстоит большая работа», «Я надеюсь, что война с Россией закончится тем, что Украина исчезнет с карты».

Примечательно, что судья подтвердил отправку своей жене этих сообщений, но уверяет, что сделал это в приступе отчаянного гнева.

«Конечно, сообщения не выражают моего взгляда на украинцев», - заверил судья, добавив, что это были сообщения, написанные больным и сломленным человеком, в организме которого был яд.

Напомним, Украина пережила новую массированную ракетную атаку со стороны россии.

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