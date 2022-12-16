Так, известно, что по Харьковской области ударили 10-ю ракетами, повреждены объекты критической инфраструктуры, пишет Politeka.net.

«В Харькове света нет, по области - есть перебои. Без пострадавших», — сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщает, что повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге государства.

«Возможно падение объемов генерации. Будут аварийные отключения света», - предупредил министр.

Тем временем мэр Коростенского общества, что на Житомирщине, сообщил, что есть попадания.

В Офисе президента Украины предупредили, что света может не быть по всей Украине.

«В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины – по всей стране вводятся аварийные отключения света. Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо/теплоснабжения. ГСЧС, электрики и все службы работают на местах попаданий. В случае необходимости вы можете пользоваться Пунктами несокрушимости, развернутыми по всей стране», - сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

К сожалению, уже известно о жертвах новой массированной ракетной атаки со стороны россиян.

Так, в Кривом Роге спасатели достали из-под завалов дома, в которую попала ракета, девочку

В каком состоянии ребенок пока не известно. Также глава Днепропетровской ОВА сообщил, что два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены – среди них двое детей.

Все они сейчас находятся в больнице.

К настоящему моменту известно, что по Украине было выпущено более 60 ракет.

Также сообщалось, что россия может повторить масштабное наступление.

Кроме того, Politeka.net писала, что Залужный раскрыл план нового наступления.