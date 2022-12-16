Так, известно, что по Харьковской области ударили 10-ю ракетами, повреждены объекты критической инфраструктуры, пишет Politeka.net.
«В Харькове света нет, по области - есть перебои. Без пострадавших», — сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В свою очередь министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщает, что повреждены энергообъекты как на востоке, так и на юге государства.
«Возможно падение объемов генерации. Будут аварийные отключения света», - предупредил министр.
Тем временем мэр Коростенского общества, что на Житомирщине, сообщил, что есть попадания.
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"Есть конкретный план": выключать свет украинцам будут по-другому
В Офисе президента Украины предупредили, что света может не быть по всей Украине.
«В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины – по всей стране вводятся аварийные отключения света. Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо/теплоснабжения. ГСЧС, электрики и все службы работают на местах попаданий. В случае необходимости вы можете пользоваться Пунктами несокрушимости, развернутыми по всей стране», - сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.
К сожалению, уже известно о жертвах новой массированной ракетной атаки со стороны россиян.
Так, в Кривом Роге спасатели достали из-под завалов дома, в которую попала ракета, девочку
В каком состоянии ребенок пока не известно. Также глава Днепропетровской ОВА сообщил, что два человека погибли. По меньшей мере пятеро ранены – среди них двое детей.
Все они сейчас находятся в больнице.
К настоящему моменту известно, что по Украине было выпущено более 60 ракет.
Также сообщалось, что россия может повторить масштабное наступление.
Кроме того, Politeka.net писала, что Залужный раскрыл план нового наступления.