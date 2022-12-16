В сети появилось видео, как выглядят взрывы в Украине с высоты птичьего полета.

В подписи к видео авторы утверждают, что съемка велась из самолета, передают "Факты".

Также указывается, что видео было снято в Молдове, однако не уточняется, когда именно.

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Ранее сообщалось, что в Кривом Роге есть информация о погибших после ракетного удара по жилому дому.

В Кривом Роге двое погибших после ракетного удара по жилому дому. Об этом сообщил губернатор Валентин Резниченко.

Еще пять человек ранены, среди них двое детей. Разрушен целый подъезд.

Всех раненных госпитализировали в больницу.

103, скорая помощь, скорая

Напомним о новой ракетной атаке по Украине 16 декабря, в городах прогремели взрывы: остановился транспорт и не только.

Также сообщалось, что Залужный раскрыл план нового наступления россиян.

Кроме того, Politeka.net писала, что армия рф снова атаковали Киев дронами-камикадзе.