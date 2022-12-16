В сети появилось видео, как выглядят взрывы в Украине с высоты птичьего полета.
В подписи к видео авторы утверждают, что съемка велась из самолета, передают "Факты".
Также указывается, что видео было снято в Молдове, однако не уточняется, когда именно.
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Ранее сообщалось, что в Кривом Роге есть информация о погибших после ракетного удара по жилому дому.
В Кривом Роге двое погибших после ракетного удара по жилому дому. Об этом сообщил губернатор Валентин Резниченко.
Еще пять человек ранены, среди них двое детей. Разрушен целый подъезд.
Всех раненных госпитализировали в больницу.
Напомним о новой ракетной атаке по Украине 16 декабря, в городах прогремели взрывы: остановился транспорт и не только.
Также сообщалось, что Залужный раскрыл план нового наступления россиян.
Кроме того, Politeka.net писала, что армия рф снова атаковали Киев дронами-камикадзе.