В частности, российские ракеты замечены над Житомирщиной, на Киевщине сработала ПВО, также сообщают об ударах по Харьковщине.

Во всех районах Киева перебои с водоснабжением, заявил мэр Виталий Кличко. Кроме того Кличко подтвердил полную остановку столичной подземки. При этом станции доступны как бомбоубежища.

Метро и весь электротранспорт в Днепре остановились.

В Кременчуге нет ни света, ни тепла. Мэр города Малецкий призвал всех закрыть окна, чтобы не охлаждать квартиры.

По Запорожью нанесли 12 ракетных ударов, сообщили в горсовете.

Ряд участков железной дороги обесточены из-за российских ударов по объектам энергетики, сообщает "Укрзализныця".

На маршруты вывели резервные тепловозы. Речь о Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.

В Кривом Роге попадание по жилому дому, сообщили в Офисе президента. Под завалами могут быть люди.

Напомним, Залужный также высказался о новой большой волне мобилизации и в чем сейчас нуждается ВСУ.

Также сообщалось, что Залужный раскрыл план нового наступления оккупантов.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.