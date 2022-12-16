В частности, российские ракеты замечены над Житомирщиной, на Киевщине сработала ПВО, также сообщают об ударах по Харьковщине.
Во всех районах Киева перебои с водоснабжением, заявил мэр Виталий Кличко. Кроме того Кличко подтвердил полную остановку столичной подземки. При этом станции доступны как бомбоубежища.
Метро и весь электротранспорт в Днепре остановились.
В Кременчуге нет ни света, ни тепла. Мэр города Малецкий призвал всех закрыть окна, чтобы не охлаждать квартиры.
По Запорожью нанесли 12 ракетных ударов, сообщили в горсовете.
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"Российская мобилизация сработала": Залужный раскрыл план нового наступления оккупантов
Ряд участков железной дороги обесточены из-за российских ударов по объектам энергетики, сообщает "Укрзализныця".
На маршруты вывели резервные тепловозы. Речь о Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях.
В Кривом Роге попадание по жилому дому, сообщили в Офисе президента. Под завалами могут быть люди.
Напомним, Залужный также высказался о новой большой волне мобилизации и в чем сейчас нуждается ВСУ.
Также сообщалось, что Залужный раскрыл план нового наступления оккупантов.
Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты снова атаковали Киев дронами-камикадзе.