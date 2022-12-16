Сообщается, что коллаборант пытался выявить возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем "HIMARS", сообщает СБУ.
Он передавал врагу координаты объектов критической инфраструктуры региона. Именно по его наводке захватчики ударили по водозаборной системе в городе Селидово.
По данным следствия, коллаборант оказался местный житель, который после начала полномасштабного вторжения поддерживал связь с оккупантами и стремился помогать в войне против Украины.
Мужчину признали виновным по ч. 7 ст. 111-1 и ч. 2 ст. 28 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил наказание в виде 12 лет и 6 месяцев заключения.
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Напомним, у депутата российской Госдумы нашли 11 квартир в Киеве: "в ходе обысков были обнаружены...".
Также сообщалось, СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП: что нашли во время обысков.
Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.