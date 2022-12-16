Мужчину, который "охотился" за боевыми позициями HIMARS, задержали сотрудники СБУ.

Сообщается, что коллаборант пытался выявить возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем "HIMARS", сообщает СБУ.

Он передавал врагу координаты объектов критической инфраструктуры региона. Именно по его наводке захватчики ударили по водозаборной системе в городе Селидово.

По данным следствия, коллаборант оказался местный житель, который после начала полномасштабного вторжения поддерживал связь с оккупантами и стремился помогать в войне против Украины.

Мужчину признали виновным по ч. 7 ст. 111-1 и ч. 2 ст. 28 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Суд назначил наказание в виде 12 лет и 6 месяцев заключения.

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