В Варшаве, в здании Главного управления полиции, взорвался один из подарков, которые глава Национальной полиции Польши получил во время своего рабочего визита в Украину 11—12 декабря.

Об этом 15 декабря сообщило Министерство внутренних дел Польши.

Взрыв произошел в 07:50 в среду, 14 декабря, в комнате, примыкающей к кабинету руководителя польской полиции Ярослава Шимчика. Он получил незначительные ранения и находится в больнице на обследовании. Польская сторона обратилась к украинской с просьбой предоставить объяснения.

Во время своего визита в Украину комендант встречался с руководством полиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а подарок был у одного из руководителей украинских служб. Gazeta Wyborcza со ссылкой на собственные источники пишет, что взорвался гранатомет, когда офицеры играли в комнате.

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