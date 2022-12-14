Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека с начала года получил более 2 тысяч обращений от внутренне перемещенных лиц о нарушении их прав. Больше всего – в сфере социальной защиты.
Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец во время доклада в Медиацентре Украины, передает Укринформ.
"С начала 2022 года в наш институт поступило 2087 обращений относительно нарушений прав внутренне перемещенных лиц. Самыми распространенными являются нарушения в сфере социальной защиты, это 40%. 30% составили нарушения в содействии реализации прав ВПЛ.
Остальные - жилищные вопросы, вопросы свободы передвижения, право на образование, пенсионное обеспечение", – проинформировал он.
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