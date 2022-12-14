Вблизи границы с Беларусью в Киевской области, в одном из населенных пунктов, находившихся под оккупацией российских захватчиков, мужчина взорвался на мине.
Об этом сообщается на Facebook-странице Государственной пограничной службы Украины.
Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что это была противопехотная мина российского производства ПМН-4. Мужчина получил ранения и был доставлен в больницу с минно-взрывной травмой.
Пограничники напомнили, что в приграничных с Россией и Беларусью областях действуют режимные ограничения, в частности запрещено находиться в лесных массивах.
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