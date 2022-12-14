Во Львове на улице Холодной, 38 разгорелся пожар в двухэтажном кирпичном здании.

Об этом сообщает ГСЧС Львовщины.

Пожарные гасили огонь час. Пожар уничтожил офисное оборудование, повербанки и аккумуляторные батареи. Само здание удалось спасти.

В результате возгорания никто из людей не пострадал. К ликвидации возгорания привлекался 41 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.

Напомним, в этом году из-за активного использования свечей уже погибли люди.

Так, в частности, 6-летняя девочка, одежда которой загорелась от свечи, с тяжелыми ожогами была срочно госпитализирована в больницу. К сожалению, ребенка спасти не удалось.

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