Во Львове на улице Холодной, 38 разгорелся пожар в двухэтажном кирпичном здании.
Об этом сообщает ГСЧС Львовщины.
Пожарные гасили огонь час. Пожар уничтожил офисное оборудование, повербанки и аккумуляторные батареи. Само здание удалось спасти.
В результате возгорания никто из людей не пострадал. К ликвидации возгорания привлекался 41 человек личного состава и 7 единиц спецтехники.
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Напомним, в этом году из-за активного использования свечей уже погибли люди.
Так, в частности, 6-летняя девочка, одежда которой загорелась от свечи, с тяжелыми ожогами была срочно госпитализирована в больницу. К сожалению, ребенка спасти не удалось.
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