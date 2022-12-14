В этом году из-за активного использования свечей в Закарпатской области погибли уже 4 человека.

Среди погибших - ребенок 6 лет, об этом сообщили на брифинге главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Так, в частности, 6-летняя девочка, одежда которой загорелась от свечи, с тяжелыми ожогами была срочно госпитализирована в больницу. К сожалению, ребенка спасти не удалось.

Начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины Закарпатья Михаил Мостовой напомнил, что даже свечами нужно пользоваться особой осторожностью.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли, отравившись угарным газом в результате работы генератора.

В ГСЧС Закарпатья сообщили из полиции о гибели двух человек в Береговском районе города Виноградов.

Предварительная причина гибели гражданина 1957 г.р. и гражданки 1962 г.р. – отравление угарным газом, полученное в результате работы генератора.

Подразделения ГСЧС не привлекались.

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