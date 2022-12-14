Среди погибших - ребенок 6 лет, об этом сообщили на брифинге главного управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.
Так, в частности, 6-летняя девочка, одежда которой загорелась от свечи, с тяжелыми ожогами была срочно госпитализирована в больницу. К сожалению, ребенка спасти не удалось.
Начальник управления предотвращения чрезвычайных ситуаций ГУ ГСЧС Украины Закарпатья Михаил Мостовой напомнил, что даже свечами нужно пользоваться особой осторожностью.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли, отравившись угарным газом в результате работы генератора.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
"От такого президента я бы не отказалась": россияне резко изменили свое отношение к Галкину
Работа генератора привела к трагическим последствиям на Закарпатье: спасатели раскрыли детали
"Зато не бросил": украинцев растрогал парень, бежавший за границу с четырехлапым другом
ЧП в метро Киева: медики сделали все возможное, кадры трагедии
В ГСЧС Закарпатья сообщили из полиции о гибели двух человек в Береговском районе города Виноградов.
Предварительная причина гибели гражданина 1957 г.р. и гражданки 1962 г.р. – отравление угарным газом, полученное в результате работы генератора.
Подразделения ГСЧС не привлекались.
Напомним, столкнулись автобус с людьми, бус и легковушка: масштабное ДТП произошло на Волыни, кадры
Также несчастный случай всколыхнул Львовщину, кадры с места: Переехали дважды.
Кроме того, Politeka.net писала, в Польше в серьезном ДТП пострадало много украинцев, кадры.