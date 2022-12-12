Соответствующая публкация и фото появиилсь в ее Telegram-канале.
"8 лет я получала вполне справедливые сообщения с вопросом: "Почему вы не приедете на Донбасс?" Я на Донбассе. Там, где должна быть. Подробности скоро", – написала Панченко возле фото со знаком "Донецк - город герой".
Кроме того в комментариях журналистка добавила, что была и в оккупированном Мариуполе.
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"Одним словом - предатели есть везде", "А как и для чего ее выпустили из Украины? Пограничники куда смотрели?", - пишут украинцы в сети.
Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе назревает социальный бунт - мэр города раскрыл детали.
Об этом в сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Не хватает только катализатора. Вчера ночью шел дождь у многих прямо в квартирах. Тепла нет. Следующий мороз может вывести людей на улицы. Революция отчаяния на марше...", — говорится в сообщении.
"Куда обратиться за помощью?", - пишут жители Мариуполя в оккупации.
Напомним, под Киевом задержали 25-летнюю коллаборантку из Донбасса, фото: что нашли в телефоне.
Также сообщалось, СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП: что нашли во время обысков.
Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.