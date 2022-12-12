Украинская телеведущая Диана Панченко, вероятно, определилась с позицией и приехала в Донецк.

Соответствующая публкация и фото появиилсь в ее Telegram-канале.

"8 лет я получала вполне справедливые сообщения с вопросом: "Почему вы не приедете на Донбасс?" Я на Донбассе. Там, где должна быть. Подробности скоро", – написала Панченко возле фото со знаком "Донецк - город герой".

Кроме того в комментариях журналистка добавила, что была и в оккупированном Мариуполе.

"Одним словом - предатели есть везде", "А как и для чего ее выпустили из Украины? Пограничники куда смотрели?", - пишут украинцы в сети.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе назревает социальный бунт - мэр города раскрыл детали.

Об этом в сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Не хватает только катализатора. Вчера ночью шел дождь у многих прямо в квартирах. Тепла нет. Следующий мороз может вывести людей на улицы. Революция отчаяния на марше...", — говорится в сообщении.

"Куда обратиться за помощью?", - пишут жители Мариуполя в оккупации.

Напомним, под Киевом задержали 25-летнюю коллаборантку из Донбасса, фото: что нашли в телефоне.

Также сообщалось, СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП: что нашли во время обысков.

Кроме того, Politeka.net писала, что коллаборант на Донетчине направлял электроэнергию в базы россиян: делом занялась СБУ.