В Закарпатской области во время движения загорелся рейсовый автобус - спасатели раскрыли детали.

Так, рейсовый автобус во время движения загорелся сегодня, 12 декабря, в селе Нижнее Солотвино Ужгородского района.

Об этом сообщили в пресс-службе В ГСЧС в Закарпатье.

По информации чрезвычайников, никто из людей не пострадал.

"Для того чтобы ликвидировать пожар спасателям понадобилось менее 30 минут, однако огонь успел уничтожить салон транспортного средства. Причину пожара и причиненный материальный ущерб устанавливают правоохранители", - сообщают в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что на Волыни столкнулись автобус с людьми, бус и легковушка - есть информация о пострадавших.

Так, ДТП с участием двух авто и рейсового автобуса произошло возле Торчина.

Авария произошла утром в понедельник, 12 декабря, сообщают "Волынские Новости".

В результате столкновения значительно разбит микроавтобус «Вито».

Медики скорой сообщили, что в ДТП пострадал водитель «Вито», его госпитализировали в больницу, а водитель автобуса отказался от медпомощи.

К счастью, из пассажиров никто не пострадал.

Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.