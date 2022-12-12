Так, рейсовый автобус во время движения загорелся сегодня, 12 декабря, в селе Нижнее Солотвино Ужгородского района.
Об этом сообщили в пресс-службе В ГСЧС в Закарпатье.
По информации чрезвычайников, никто из людей не пострадал.
"Для того чтобы ликвидировать пожар спасателям понадобилось менее 30 минут, однако огонь успел уничтожить салон транспортного средства. Причину пожара и причиненный материальный ущерб устанавливают правоохранители", - сообщают в ГСЧС.
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Маршрутка с пассажирами влетела в блокпост: кадры с места ДТП на Черниговщине
Ранее сообщалось, что на Волыни столкнулись автобус с людьми, бус и легковушка - есть информация о пострадавших.
Так, ДТП с участием двух авто и рейсового автобуса произошло возле Торчина.
Авария произошла утром в понедельник, 12 декабря, сообщают "Волынские Новости".
В результате столкновения значительно разбит микроавтобус «Вито».
Медики скорой сообщили, что в ДТП пострадал водитель «Вито», его госпитализировали в больницу, а водитель автобуса отказался от медпомощи.
К счастью, из пассажиров никто не пострадал.
Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.
Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.
Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.