В субботу, 10 декабря, на трассе Киев-Чернигов-Новые Яриловичи маршрутный автобус влетел в блокпост.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области на странице в социальных сетях. Водитель транспортного средства не справился с управлением

Автобус ехал из села Роище в направлении Чернигова. Медицинская помощь понадобилась водителю и семи пассажирам. У них диагностировали травмы разной степени тяжести.

Правоохранители открыли против водителя уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.

Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.