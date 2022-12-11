На выезде из Херсона пограничники задержали мужчину, который вез 400 слитков алюминия.

Так, 9 декабря, на одном из блокпостов на выезде из Херсона пограничники остановили внедорожник, которым местный житель пытался вывезти около 400 килограммов слитков алюминия.

Об этом сообщил Херсонский пограничный отряд ГНСУ.

Соответствующих документов на груз у мужчины не было, поэтому пограничники об этом случае сообщили в полицию.

Выяснилось, что накануне ограбили один из херсонских заводов, откуда вынесли металл.

Задержанный передан правоохранителям, следствия продолжается.

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“Во время фильтрационных мероприятий пограничники установили, что брат женщины и ее близкий друг проходят службу в так называемой армии днр еще с 2015 и 2014 годов соответственно. Для дальнейшей проверки личность передали сотрудникам Службы безопасности Украины», — говорится в сообщении МВД.

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