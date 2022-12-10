Так, Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника в результате контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины.
Диакон одной из церквей Запорожской епархии УПЦ (МП) публично одобрял проведение незаконного референдума по «присоединению» региона к составу РФ.
Для этого активировал профиль в запретной соцсети «Вконтакте» и от своего имени «репостил» призывы прокремлевских блоггеров в поддержку фейкового плебисцита.
В своих «речах» он отрицал существование украинского народа, его языка и культуры.
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Также диакон УПЦ МП подвергал сомнению государственный суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах.
Независимая экспертиза опубликованных материалов подтвердила подрывную деятельность фигуранта.
Во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили компьютерную технику с поличным.
Диакону сообщили о подозрении по ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников), ч. 1 ст. 161 (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной, религиозной розни) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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