Астрологи дали прогноз на 2023 год - для кого следующий год будет на редкость невезучим.

Трем представителям зодиакальных созвездий нужно готовиться к сплошной черной полосе, худшего года в их жизни еще не было и уже вряд ли будет, передает "Апостроф".

Львы

Особенно сложной окажется первая половина будущего года, когда судьба будет пробовать на прочность практически все их начинания Львам придется противостоять всем и всему.

Сатурн перейдет в знак Рыб в апреле, тогда Львы смогут почувствовать облегчение, но на их пути будет еще много подводных камней.

Стрелец

Стрельцам предстоит научиться приспосабливаться ко всему, начиная с нелегких отношений в семье, заканчивая разборками на работе.

В апреля наступит упадок сил.

Если Стрелец сможет все вытерпеть и принять с достоинством все удары судьбы, в конце пути его будет ожидать награда.

Рыбы

У Рыб ситуация может выйти из-под контроля. Главное успокоится и плыть по течению, время от времени предпринимая попытки выбраться на берег. Если не получится, таким образом можно не сохранять форму перед новыми подвигами.

Напомним, ранее стала известна дата существенного потепления в Украине после морозов и сильных снегопадов.

Также сообщалось, будут ли для украинцев дополнительные выходные на новогодние праздники.

Кроме того, Politeka.net писала, что Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.