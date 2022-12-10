Трем представителям зодиакальных созвездий нужно готовиться к сплошной черной полосе, худшего года в их жизни еще не было и уже вряд ли будет, передает "Апостроф".
Львы
Особенно сложной окажется первая половина будущего года, когда судьба будет пробовать на прочность практически все их начинания Львам придется противостоять всем и всему.
Сатурн перейдет в знак Рыб в апреле, тогда Львы смогут почувствовать облегчение, но на их пути будет еще много подводных камней.
Стрелец
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Стрельцам предстоит научиться приспосабливаться ко всему, начиная с нелегких отношений в семье, заканчивая разборками на работе.
В апреля наступит упадок сил.
Если Стрелец сможет все вытерпеть и принять с достоинством все удары судьбы, в конце пути его будет ожидать награда.
Рыбы
У Рыб ситуация может выйти из-под контроля. Главное успокоится и плыть по течению, время от времени предпринимая попытки выбраться на берег. Если не получится, таким образом можно не сохранять форму перед новыми подвигами.
Напомним, ранее стала известна дата существенного потепления в Украине после морозов и сильных снегопадов.
Также сообщалось, будут ли для украинцев дополнительные выходные на новогодние праздники.
Кроме того, Politeka.net писала, что Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.