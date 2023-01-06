На концерті, що відбувся 4 січня, артист відповів на репліку із зали «Слава Україні».

Максим Галкін заявив, що його попросили бути нейтральним, пише Politeka.net.

«Як я можу бути нейтральним?», - сказав Галкін, а потім із зали вигукнули «Слава Україні!».

"Героям слава" - відповів Максим Галкін.

«Героям слава» — Максим Галкин.



Теперь на ближайшую неделю у всего шиZa сегмента есть повод ныть, скулить и требовать возмездия pic.twitter.com/vxtdYnFLJk — Сталингулаг (@StalinGulag) January 5, 2023

Нагадаємо, раніше російський співак Валерій Меладзе пошепки відреагував подібним чином на такий самий вигук, за що в РФ його вимагали позбавити громадянства, нагород та визнати "іноагентом".

Пізніше Меладзе пояснив свої слова, і українці поставилися до виправдання, що почалися, як до спроби всидіти на двох стільцях.

«Я мрію лише про те, щоб антагонізм припинився і між близькими народами встановилася згода. І задля цього я готовий віддати всі сили", - сказав Меладзе.

Водночас російські пропагандисти поставилися до того, що сталося, як до зради.

Раніше в Мережі також було опубліковано відео, на якому путініст Олег Газманов, виступаючи на корпоративі в Дубаї, почав вимагати дати йому відпочити на прохання гостей засудити війну в Україні.

Додамо, що 13 листопада Газманов планував виступати в окупованому росією Херсоні, проте, як відомо, місто було звільнено ЗСУ і артист різко передумав.

Газманов заявив, що концерт у Херсоні не відбудеться через "поганий продаж квитків".

«Галкін просто красень», «На відміну від підгодованого патріота Газманова, який боїться за кордоном вголос говорити про свою позицію щодо війни, артист Галкін підтримав українців на своєму концерті в Дубаї»;

«Максим молодець», «Ось вам і Максим! Героям Слава!», «От хто з початку війни допомагав і допомагає Україні фінансам та морально. І на разу він не кричав про - наші хлопчики бідні в окопі в холоді», «Сказав у мікрофон, не пошепки»;

«Як для росіянина – він дуже навіть адекватний. Якби всі росіяни були такими, то й війни не було б» , - обговорюють кадри користувачі соцмереж.