Максим Галкин заявил, что его попросили быть нейтральным, пишет Politeka.net.
«Как я могу быть нейтральным?», - сказал Галкин, а затем из зала выкрикнули «Слава Украине!».
«Героям слава» - ответил Максим Галкин.
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Напомним, ранее российский певец Валерий Меладзе шепотом отреагировал подобным образом на такой же выкрик, за что в РФ его потребовали лишить гражданства, наград и признать "иноагентом".
Позже Меладзе объяснил свои слова, и украинцы отнеслись к начавшимся оправданиям, как к попытке усидеть на двух стульях.
«Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы", - сказал Меладзе.
В то же время российские пропагандисты отнеслись к произошедшему, как к предательству.
Ранее в Сети также повилось видео, на котором путинист Олег Газманов, выступая на корпоративе в Дубае, потребовал дать ему отдохнуть на просьбу гостей осудить войну в Украине.
Добавим, что 13 ноября Газманов планировал выступать в оккупированном россией Херсоне, однако, как известно, город был освобожден ВСУ и артист резко передумал.
Газманов заявил, что концерт в Херсоне не состоится по причине "плохой продажи билетов".
«Галкин просто красавчик», «В отличие от прикормленного патриота Газманова, который боится за границей вслух говорить о своей позиции по поводу войны, артист Галкин поддержал украинцев на своём концерте в Дубае»;
«Максим молодец», «Вот вам и Максим! Героям Слава!», «Вот кто с начало войны помогал и помогает Украине финансам и морально. И на разу он не орал про - наши мальчики бедные в окопе в холоде», «Сказал в микрофон, не шёпотом»;
«Как для россиянина - он очень даже адекватен. Если бы все россияне такими были, то и войны не было бы», - обсуждают кадры пользователи соцсетей.