На концерте, который предположительно состоялся 4 января, артист ответил на реплику из зала «Слава Украине».

Максим Галкин заявил, что его попросили быть нейтральным, пишет Politeka.net.

«Как я могу быть нейтральным?», - сказал Галкин, а затем из зала выкрикнули «Слава Украине!».

«Героям слава» - ответил Максим Галкин.

«Героям слава» — Максим Галкин.



Теперь на ближайшую неделю у всего шиZa сегмента есть повод ныть, скулить и требовать возмездия pic.twitter.com/vxtdYnFLJk — Сталингулаг (@StalinGulag) January 5, 2023

Напомним, ранее российский певец Валерий Меладзе шепотом отреагировал подобным образом на такой же выкрик, за что в РФ его потребовали лишить гражданства, наград и признать "иноагентом".

Позже Меладзе объяснил свои слова, и украинцы отнеслись к начавшимся оправданиям, как к попытке усидеть на двух стульях.

«Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы", - сказал Меладзе.

В то же время российские пропагандисты отнеслись к произошедшему, как к предательству.

Ранее в Сети также повилось видео, на котором путинист Олег Газманов, выступая на корпоративе в Дубае, потребовал дать ему отдохнуть на просьбу гостей осудить войну в Украине.

Добавим, что 13 ноября Газманов планировал выступать в оккупированном россией Херсоне, однако, как известно, город был освобожден ВСУ и артист резко передумал.

Газманов заявил, что концерт в Херсоне не состоится по причине "плохой продажи билетов".

«Галкин просто красавчик», «В отличие от прикормленного патриота Газманова, который боится за границей вслух говорить о своей позиции по поводу войны, артист Галкин поддержал украинцев на своём концерте в Дубае»;

«Максим молодец», «Вот вам и Максим! Героям Слава!», «Вот кто с начало войны помогал и помогает Украине финансам и морально. И на разу он не орал про - наши мальчики бедные в окопе в холоде», «Сказал в микрофон, не шёпотом»;

«Как для россиянина - он очень даже адекватен. Если бы все россияне такими были, то и войны не было бы», - обсуждают кадры пользователи соцсетей.