Російський співак Валерій Меладзе відреагував на заклики російських пропагандистів позбавити його громадянства та всіх нагород на тлі вираженої ним позиції щодо війни в Україні.

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилося відео, яке, як стверджувалося, було зроблено на корпоративі в Дубаї. 57-річний Меладзе відповів на вітання від шанувальника "Слава Україні", сказавши "Героям слава".

У рашистів і пропагандистів росії почалася справжня істерика – співака звинуватили у зраді Росії, зазвучали вимоги позбавити його не лише всіх нагород, а й громадянства.

На це вирішив відреагувати сам Меладзе.

«Люди, я хочу, щоб Ви почули мене, і зрозуміли мої слова. Ось уже 10 місяців я, як і багато інших людей, живу з відчуттям тяжкості та горя. Так уже вийшло, що народи, яких я палко люблю, перебувають у конфлікті, в якому гинуть люди», - написав артист на своїй сторінці в Інстаграм.

Співак наголосив, що не може і не хоче нікого ненавидіти і не намагається комусь догодити.

«Я мрію лише про те, щоб антагонізм припинився і між близькими народами встановилася згода. І задля цього я готовий віддати всі сили», – запевнив Меладзе.

Нагадаємо, після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну Меладзе записав відеозвернення, висловившись проти війни.

Проте вже у квітні співав для петербурзької публіки на закритій вечірці.

Також повідомлялося, що путініста Олега Газманова також на корпоративі налякала вимога гостей висловитися проти війни в Україні.

Крім того, Politeka.net писала, що Максим Галкін висміяв Газманова, Долину, Лепса та інших артистів, які підтримують вбивство українців.