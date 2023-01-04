Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилося відео, яке, як стверджувалося, було зроблено на корпоративі в Дубаї. 57-річний Меладзе відповів на вітання від шанувальника "Слава Україні", сказавши "Героям слава".
У рашистів і пропагандистів росії почалася справжня істерика – співака звинуватили у зраді Росії, зазвучали вимоги позбавити його не лише всіх нагород, а й громадянства.
На це вирішив відреагувати сам Меладзе.
«Люди, я хочу, щоб Ви почули мене, і зрозуміли мої слова. Ось уже 10 місяців я, як і багато інших людей, живу з відчуттям тяжкості та горя. Так уже вийшло, що народи, яких я палко люблю, перебувають у конфлікті, в якому гинуть люди», - написав артист на своїй сторінці в Інстаграм.
Співак наголосив, що не може і не хоче нікого ненавидіти і не намагається комусь догодити.
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«Я мрію лише про те, щоб антагонізм припинився і між близькими народами встановилася згода. І задля цього я готовий віддати всі сили», – запевнив Меладзе.
Нагадаємо, після повномасштабного військового вторгнення росії в Україну Меладзе записав відеозвернення, висловившись проти війни.
Проте вже у квітні співав для петербурзької публіки на закритій вечірці.
Також повідомлялося, що путініста Олега Газманова також на корпоративі налякала вимога гостей висловитися проти війни в Україні.
Крім того, Politeka.net писала, що Максим Галкін висміяв Газманова, Долину, Лепса та інших артистів, які підтримують вбивство українців.