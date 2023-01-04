Российский певец Валерий Меладзе отреагировал на призывы российских пропагандистов лишить его гражданства и всех наград на фоне выраженной им позиции по поводу войны в Украине.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, которое, как утверждалось было сделано на корпоративе в Дубае. 57-летний Меладзе ответил на приветствие от поклонника "Слава Украине", сказав "Героям слава".

У рашистов и пропагандистов рф началась настоящая истерика – певца обвинили в предательстве россии, зазвучали требования лишить его не только всех наград, но и гражданства.

На это решил отреагироваль сам Меладзе.

«Люди, я хочу чтобы Вы услышали меня, и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди», - написал артист на своей странице в Инстаграм.

Певец подчеркнул, что не может и не хочет никого ненавидеть и не пытается кому-то угодить.

«Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился, и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы», - заверил Меладзе.

Напомним, после полномасштабного военного вторжения россии в Украину Меладзе записал видеообращение, высказавшись против войны.

Однако уже в апреле пел для петербургской публики на закрытой вечеринке.

Также сообщалось, что путиниста Олега Газманова тоже на корпоративе напугало требование гостей высказаться против войны в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что Максим Галкин высмеял Газманова, Долину, Лепса и других артистов, поддерживающих убийство украинцев.