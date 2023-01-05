На Чернігівщині СБУ викрила зрадника, який працював на спецслужби Білорусі.

Стало відомо, що СБУ вдалося зібрати докази провини ще одного ворожого агента, який збирав розвіддані про Сили оборони у прикордонних районах на півночі України. Про це повідомляє СБУ на своїй сторінці у Телеграм.

Як повідомляють у прес-службі Служби безпеки, злочинцем виявився мешканець Чернігівської області, який організував канал нелегального переправлення за кордон українських громадян призовного віку.

Співробітники СБУ затримали зловмисника, також було викрито нові факти злочинної діяльності затриманого.

Сам злочинець займався розвідувально-підривною діяльністю у регіоні на користь спецслужб Білорусі.

Особливу увагу звертав на місця проживання командного складу українських військ.

Отримані відомості зловмисник намагався передати до РФ через одного з чоловіків, який ухилявся, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами.

Раніше біля Рівного чоловік випадково вбив сусіда, у якого випивала його дружина.

Так, 45-річний житель села Великі Межиричі другого грудня ввечері повернувся з відрядження та в пошуках дружини прийшов до 69-річного сусіда, з яким часто випивала.

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