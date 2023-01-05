В Черниговской области СБУ разоблачила предателя, работавшего на спецслужбы Беларуси.

Стало известно, что СБУ удалось собрать доказательства вины еще одного вражеского агента, собиравшего разведданные о Силах обороны в приграничных районах на севере Украины. Об этом сообщает СБУ на своей странице в Телеграм.

Как сообщают в пресс-службе Службы безопасности, преступником оказался житель Черниговской области, который организовал канал нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника, также были разоблачены новые факты преступной деятельности задержанного.

Сам преступник занимался разведывательной-подрывной деятельностью в регионе в пользу спецслужб Беларуси.

Особое внимание обращал на места жительства командного состава украинских войск.

Полученные сведения злоумышленник пытался передать в РФ через одного из уклонявшихся мужчин, которого он собирался скрыто переправить через границу вне контрольно-пропускных пунктов.

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