Зміни передбачають серйозніший контроль за взяттям на облік, цифровізацію багатьох процесів, обмін даними між різними органами влади.

Так, Кабінет Міністрів ухвалив постанову про новий порядок військового обліку в Україні. Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

Вказано, що громадяни України ставатимуть на військовий облік:

призовники від 16 років (на рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

військовозобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування в запасі;

жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений міноборонами.

На роботу чи навчання військовозобов'язаного зможуть прийняти лише після пред'явлення ним актуального військового квитка чи постановки на військовий облік.

Усі центри зайнятості будуть надавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних.

Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через Дію на підставі свого місця проживання.

Коли військовозобов'язані досягають граничного віку для перебування на обліку (60 років), вони повинні з'явитися у відповідний центр комплектування у семиденний термін та знятись з військового обліку.

Раніше начальник управління персоналом штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, що такою процедурою збирають та оновлюють дані про військовозобов'язаних.

За його словами, чоловіки практично ніколи не сповіщають територіальні центри комплектування про те, яку освіту вони здобули, куди переїхали, коли побралися, розлучилися чи у них з'явилися діти. Тому більшість інформації про призовників у них застарілі.

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