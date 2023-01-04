Изменения предполагают более серьезный контроль за взятием на учет, цифровизацию многих процессов, обмен данными между различными органами власти.

Так, кабинет Министров принял постановление о новом порядке военного учета в Украине. Об этом проинформировал представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграмме.

Указано, что граждане Украины будут становиться на военный учет:

призывники от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет;

военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также по собственному желанию женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, перечень которых утвержден минобороны.

На работу или обучение военнообязанного смогут принять только после предъявления им актуального военного билета или постановки на военный учет.

Все центры занятости будут представлять информацию о безработных военнообязанных.

Подавать сведения о себе для военкомата можно будет через "Дію" на основании своего места жительства.

Когда военнообязанные достигают предельного возраста для пребывания на учете (60 лет), они должны явиться в соответствующий центр комплектования в семидневный срок и сняться с военного учета.

Ранее начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что такой процедурой собирают и обновляют данные о военнообязанных.

По его словам, мужчины практически никогда не извещают территориальные центры комплектования о том, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись или у них появились дети. Поэтому большинство информации о призывниках у них устаревшие.

Также сообщалось, что Залужный высказался относительно новой большой волны мобилизации в Украине.

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