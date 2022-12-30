Вже з сьогоднішнього дня: оновлено графіки відключення світла, що треба знати

ДТЕК зробило важливе оголошення після чергової ракетної атаки по Україні.

Так, згідно з повідомленням ДТЕК, у Києві знову запроваджуються графіки стабілізаційних відключень.

«Київ повертається до графіків стабілізаційних вимкнень. Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, які б дозволили стабілізувати ситуацію в Києві. Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, розміщених на сайті», - повідомили у ДПЕК.

Енергетики наголосили, що їх можна буде дотримуватись, якщо не буде нових атак.

Нагадаємо, 29 грудня Україна пережила нову ракетну атаку з боку росіян.

Згідно з уточненими даними, під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупаційних військ знищено 58 із 70 крилатих ракет.

В "Укренерго" повідомили про наслідки.

«Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що й до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру «Укренерго» наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж очікував ворог», - запевнили в «Укренерго».

Проте внаслідок попадань у деякі енергооб'єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах.

Також повідомлялося, що минулої ночі Київ та Київську область знову атакували "Шахеди".

Крім того, Politeka.net писала, що в результаті атаки 29 грудня на руїни перетворився житловий будинок.