Вже з сьогоднішнього дня: оновлено графіки відключення світла, що треба знати

Так, згідно з повідомленням ДТЕК, у Києві знову запроваджуються графіки стабілізаційних відключень.
«Київ повертається до графіків стабілізаційних вимкнень. Спільними зусиллями енергетикам вдалося провести технічні роботи, які б дозволили стабілізувати ситуацію в Києві. Сьогодні повертаємось до графіків стабілізаційних відключень, розміщених на сайті», - повідомили у ДПЕК.
Енергетики наголосили, що їх можна буде дотримуватись, якщо не буде нових атак.
Нагадаємо, 29 грудня Україна пережила нову ракетну атаку з боку росіян.
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Згідно з уточненими даними, під час вчорашньої масованої ракетної атаки російських окупаційних військ знищено 58 із 70 крилатих ракет.
В "Укренерго" повідомили про наслідки.
«Станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що й до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру «Укренерго» наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж очікував ворог», - запевнили в «Укренерго».
Проте внаслідок попадань у деякі енергооб'єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах.
Також повідомлялося, що минулої ночі Київ та Київську область знову атакували "Шахеди".
Крім того, Politeka.net писала, що в результаті атаки 29 грудня на руїни перетворився житловий будинок.