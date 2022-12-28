Ворог не припиняє обстріли деокупованих територій, тому питання евакуації не втрачає своєї актуальності.

Про це, як передає пресслужба Мінреінтеграції, під час телемарафону повідомила Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.

«Щодня близько 300 людей виїжджають з Херсона до Хмельницького безкоштовним евакуаційним потягом. Переважна більшість із них – це літні та маломобільні особи, жінки й діти. Я закликаю всіх, хто відчуває потребу, зважитися та виїхати. Ми постійно розміщуємо інформаційні повідомлення про те, куди можна звернутись і що треба зробити, щоб евакуюватися. Ми допоможемо абсолютно безоплатно виїхати з будь-якого небезпечного регіону, щоб перезимувати й потім повернутися і відбудовувати нашу рідну Херсонщину, Харківщину чи Донеччину», – заявила посадовиця.

Для евакуації автобусом потрібно залишити заявку на гарячу лінію ХОВА: 0 800 330 951, (091) 481-78-45 або в Telegram. Також її можна залишити через Telegram-бот волонтерської організації Helping to Leave. Всі, хто записався на автобус, отримають смс-повідомлення з часом і місцем виїзду.

З маломобільними особами зв’яжеться оператор для уточнення деталей. Таких пасажирів евакуює волонтерська група на відповідному транспорті.

У міністерстві нагадали, що щоденний безкоштовний потяг із Херсона до Хмельницького відправляється о 15:27 із Херсонського залізничного вокзалу. Для реєстрації та посадки необхідно приїхати заздалегідь – за 2-3 години до його відправлення.

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