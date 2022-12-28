Об этом, как передает пресс-служба Минреинтеграции, во время телемарафона сообщила Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

«Каждый день около 300 человек выезжают из Херсона в Хмельницкий бесплатным эвакуационным поездом. Большинство из них – это пожилые и маломобильные лица, женщины и дети. Я призываю всех, кто нуждается, решиться и уехать. Мы постоянно размещаем информационные сообщения о том, куда можно обратиться и что нужно сделать, чтобы эвакуироваться. Мы поможем абсолютно бесплатно выехать из любого опасного региона, чтобы перезимовать и потом вернуться и отстраивать нашу родную Херсонщину, Харьковщину или Донбасс», – заявила министр.

Для эвакуации автобусом нужно оставить заявку на горячую линию ХОВА: 0800330951, (091) 481-78-45 или в Telegram. Также ее можно оставить через Telegram-бот волонтерской организации Helping to Leave. Все записавшиеся на автобус получат смс-сообщение со временем и местом выезда.

С маломобильными лицами свяжется оператор для уточнения деталей. Таких пассажиров эвакуирует волонтерская группа на соответствующем транспорте.

В министерстве напомнили, что ежедневный бесплатный поезд из Херсона в Хмельницкий отправляется в 15:27 с Херсонского железнодорожного вокзала. Для регистрации и посадки необходимо приехать заранее – за 2-3 часа до отправки.

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