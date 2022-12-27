Обірвалося життя відомого ведучого та журналіста, йому було всього 34 роки: "Антон завжди..."

Про це повідомила Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в Facebook.

На фронті загинув херсонський журналіст і режисер Антон Коломієць, який після початку повномасштабної війни став на захист Батьківщини, вступивши до лав ЗСУ. Йому було всього 34 роки.

«Пишаюся тобою і нашим знайомством! На жаль, герої теж вмирають...Антон був одним із них, він став на захист нашої країни, нашої Херсонщини, де його добре знали і любили, бо без його прогнозів погоди 6 років поспіль, з дому не виходив жоден херсонець, без його традиційного "І хай все у вас буде добре" не починався новий день. Ефіри з ним були "заряджені на позитив", усмішка не ховалася з обличчя ні його, ні ведучих, ні гостей. Антон завжди був з Україною в серці, з гордістю носив вишиванки, співав українські пісні, цінував все НАШЕ. За мир в Україні він і загинув...», – написала його колега Олена Юдіна.

Антон Коломієць здобув фах режисера телебачення в Херсонському державному університеті. Він працював на телеканалі «Скіфія», що згодом став херсонською філією Суспільного. 6 років поспіль вів прогноз погоди на телеканалі, щоранку обдаровуючи херсонців добрим настроєм. Був також режисером прямих ефірів. Антон Коломієць раніше працював і на інших херсонських телеканалах.

"У нього залишилися дружина і двоє маленьких синів. Сумуємо з родиною, друзями і колегами Антона. Ця болісна втрата залишиться у пам’яті і серцях всіх, хто знав і любив Героя", — додали в Нацраді.

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