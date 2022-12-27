Об этом сообщил Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию в Facebook.

На фронте погиб херсонский журналист и режиссер Антон Коломиец, который после начала полномасштабной войны встао на защиту Родины, вступив в ряды ВСУ. Ему было всего 34 года.

«Горжусь тобой и нашим знакомством! К сожалению, герои тоже умирают... Антон был одним из них, он встал на защиту нашей страны, нашей Херсонщины, где его хорошо знали и любили, потому что без его прогнозов погоды 6 лет подряд, из дома не выходил ни один херсонец, без него традиционного "И пусть все у вас будет хорошо" не начинался новый день. Эфиры с ним были "заряжены на позитив", улыбка не скрывалась с лица ни его, ни ведущих, ни гостей. Антон всегда был с Украиной в сердце, с гордостью носил вышиванки, пел украинские песни, ценил все НАШЕ. За мир в Украине он и погиб...», – написала его коллега Елена Юдина.

Антон Коломиец получил специальность режиссера телевидения в Херсонском государственном университете. Он работал на телеканале «Скифия», который впоследствии стал херсонским филиалом Суспільного. 6 лет подряд вел прогноз погоды на телеканале, каждое утро одаряя херсонцев хорошим настроением. Являлся также режиссером прямых эфиров. Антон Коломиец раньше работал и на других телеканалах.

"У него остались жена и двое маленьких сыновей. Скорбим с семьей, друзьями и коллегами Антона. Эта мучительная потеря останется в памяти и сердцах всех, кто знал и любил Героя", — добавили в Нацсовете.

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