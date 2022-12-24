На Різдво, 25 грудня, циклон із центром над Кримом та західні атмосферні фронти зумовлять вологу погоду в більшості областей України.

Про це попереджає синоптик Наталка Діденко.

"Тріє царі - сніг, дощ та тепла погода - прийдуть в Україну на Різдво за григоріанським календарем", — пише синоптик.

25-го грудня по Україні випадатиме дощ, переходитиме у мокрий сніг. У східних областях - без істотних опадів, лише місцями незначний дощ. У другій половині дня неділі в західній частині країни опади також притихнуть.

"У Києві на Різдво очікується дощ з переходом у сніг. Окрім красивої картинки мокрий сніг може ускладнювати рух на дорогах та тротуарах, налипаючи, де схоче - тому ходіть колядувати обережно і у міцному взутті) Температура повітря у Києві вночі 0,+1 градус, завтра вдень +1+3 градуси", — додала Наталка Діденко.

Додамо, у застосунку "Дія" додали нове опитування щодо того, якій даті святкування Різдва українці віддають перевагу. Опитування триватиме з 24 до 30 грудня.

Усього є чотири варіанти відповіді: 25 грудня, 7 січня, в обидві дати, не святкую Різдво. Поки більшість українів віддають перевагу 25 грудня — 61,46% голосів. Дату 7 січня обрали 22,21% користувачів.

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