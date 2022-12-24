На Рождество, 25 декабря, циклон с центром над Крымом и западные атмосферные фронты обусловят влажную погоду в большинстве областей Украины.

Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

"Трие цари - снег, дождь и теплая погода - придут в Украину на Рождество по григорианскому календарю", - пишет синоптик.

25 декабря по Украине будет дождь с переходом в мокрый снег. В восточных областях – без существенных осадков, лишь местами незначительный дождь. Во второй половине дня воскресенья в западной части страны осадки также утихнут.

"В Киеве на Рождество ожидается дождь с переходом в снег. Кроме красивой картинки мокрый снег может усложнять движение на дорогах и тротуарах, налипая, где захочет - поэтому ходите колядовать осторожно и в крепкой обуви) Температура воздуха в Киеве ночью 0,+1 градус, завтра днем ​​+1+3 градуса", - добавила Наталья Диденко.

Добавим, в приложении "Дія" добавили новый опрос относительно того, какую дату празднования Рождества украинцы предпочитают. Опрос продлится с 24 по 30 декабря.

Всего есть четыре варианта ответа: 25 декабря, 7 января, в обе даты, не праздную Рождество. Пока большинство украинцев предпочитают 25 декабря — 61,46% голосов. Дату 7 января выбрали 22,21% пользователей.



Напомним, украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать без света.

Также сообщалось, хотят ли украинцы, выехавшие за границу, возвращаться.

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Укрэнерго" сообщили обнадеживающие новости.