Як повідомили в "Укренерго", наразі в країні працюють всі види генерації, але через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій.

Також продовжують діяти певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей уведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Найскладніша ситуація зараз зберігається в Києві та Київській області через наслідки атаки дронів 19 грудня, а також на сході та півдні України – там росія завдала нові артилерійські удари по прифронтовим районам, є пошкодження на об’єктах енергетичної інфраструктури. Там, де це можливо, ремонтні роботи йдуть цілодобово.

Напередодні, 23 грудня, окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії.

На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще одного було поранено.

Нагадаємо, українців попередили, що Новий Рік, швидше за все, доведеться зустрічати без світла.

Також повідомлялось, чи хочуть українці, які виїхали за кордон, повертатись.

Крім того, Politeka.net писала, що "Укренерго" повідомили обнадійливі новини.