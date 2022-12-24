По состоянию на субботу, 24 декабря, в энергосистеме Украины сохраняется существенный дефицит электроэнергии.

Как сообщили в "Укрэнерго", сейчас в стране работают все виды генерации, но из-за обстрелов и повреждений оборудования прекратила выработку одна из электростанций.

Также продолжают действовать определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей российскими атаками. В этой связи до всех областей введены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

Самая сложная ситуация сейчас сохраняется в Киеве и Киевской области из-за последствий атаки дронов 19 декабря, а также на востоке и юге Украины – там россия нанесла новые артиллерийские удары по прифронтовым районам, есть повреждения на объектах энергетической инфраструктуры. Там, где возможно, ремонтные работы идут круглосуточно.

Накануне, 23 декабря, оккупанты интенсивно обстреляли одно из энергетических предприятий ДТЭК Энерго, в результате чего было повреждено его оборудование и станция прекратила производство электроэнергии.

К сожалению, из-за атаки погиб работник предприятия, а еще один был ранен.

Напомним, украинцев предупредили, что Новый Год, скорее всего, придется встречать без света.

Также сообщалось, хотят ли украинцы, выехавшие за границу, возвращаться.

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Укрэнерго" сообщили обнадеживающие новостиу