Погода в Україні на початку 2023 року буде аномально теплою, а далі знову прийдуть снігопади та похолодання.

Такий прогноз погоди дав народний синоптик Станіслав Щедрін.

"До України може прийти весна серед зими. Є дуже велика ймовірність що половина січня по всій країні буде аномально теплою та більш характерною на початок квітня, аніж на січень", — перереджає експерт.

За його словами, до більшої частини Європи надходитимуть теплі повітряні маси з Сахари та Атлантичного океану, які можуть витіснити холодне антарктичне повітря з більшої частини Європейського континенту.

"Таким чином по всій Україні десь до 14-17 січня переважатиме відносно сильно тепла погода, в усіх регіонах, може навіть ночами рідко опускатися нижче нуля градусів, температурний режим переважно коливатемиться в межах від 0+5 в нічний період, та до +7+10 градусів, на півдні України до +13+16, але очікується і багато дощів, ночами подекуди з мокрим снігом", — прогнозує Станіслав Щедрін.

А от щодо другої половини січня, то тут, за даними синоптика, вже навпаки, зима нарешті вступить в свої права, пренесе снігопади та значне похолодання.

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