Погода в Украине в начале 2023 года будет аномально теплой, а затем снова придут снегопады и похолодание.

Такой прогноз погоды дал народный синоптик Станислав Щедрин.

"В Украину может прийти весна среди зимы. Есть очень большая вероятность, что половина января по всей стране будет аномально теплой и более характерной к началу апреля, чем к январю", — перереживает эксперт.

По его словам, в большую часть Европы будут поступать теплые воздушные массы из Сахары и Атлантического океана, которые могут вытеснить холодный антарктический воздух из большей части Европейского континента.

"Таким образом по всей Украине где-то до 14-17 января будет преобладать относительно сильно теплая погода, во всех регионах, может даже по ночам редко опускаться ниже нуля градусов, температурный режим преимущественно будет колебаться в пределах от 0+5 в ночной период, и до +7+ 10 градусов, на юге Украины до +13+16, но ожидается и много дождей, по ночам местами с мокрым снегом", — прогнозирует Станислав Щедрин.

А вот относительно второй половины января, то здесь, по данным синоптика, уже наоборот, зима наконец-то вступит в свои права, пренесет снегопады и значительное похолодание.

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