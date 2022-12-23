Служба безпеки України затримала злочинця, який співпрацював із російськими окупантами та навів ракетний удар по школі та лікарні в Лимані.

Так, СБУ під час стабілізаційних заходів у звільнених містах Донбасу виявила чоловіка, який таємно збирав розвіддані про розташування вогневих позицій та маршрути переміщення українських захисників у регіоні. Про це повідомляє прес-служба СБУ на сторінці у Фейсбук.

Злочинець займався передачею координат об'єктів критичної інфраструктури та соціальних установ біля Лимана. Дані окупанти використовували для підготовки та проведення масованих ракетних ударів по місту.

Відомо, що за наведенням спійманого злочинця російські загарбники завдали повітряного удару по місцевій школі та обласній клінічній лікарні. Також він робив фото та відео вже з пошкодженими будинками, надсилаючи звіти своїм російським кураторам.

Співробітники СБУ затримали коригувальника під час передачі розвідувальної інформації агресору.

"Як дискотека зі світломузикою, сподобалося?" - пише злочинець в одному зі звітів, які також подали у мережі.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, якого у квітні цього року завербував представник спецслужб Росії для проведення вибухової діяльності у регіоні. Для комунікації використовували анонімні месенджери.

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